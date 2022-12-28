حبس عاطل بتهمة سرقة أسلاك نحاسية بحلوان.. اعرف العقوبة

خضع المتهم في قضية سرقة أسلاك نحاسية بحلوان لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة كمية من الأسلاك النحاسية

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة، وأقدم على سرقة كمية من الأسلاك النحاسية خردة من داخل شركة بذات المنطقة عن طريق أسلوب التسلق.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته للمسروقات، وأنه كان في سبيله للتصرف في الأسلاك النحاسية بالبيع لأحد تجار الخردة المتجولين.

الموقف القانوني

شرح المحامي محمود عبدالله، تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات المصري حسبما ذكرت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة المتهم مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.

وأشار «عبدالله» إلى أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من حارس بإحدى الشركات باكتشافه سرقة كمية من الأسلاك النحاسية خردة من داخل الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل لمرتكب الواقعة وتم استهدافه وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.