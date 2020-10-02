 ضبط 5 كيلو "هيروين" وكمية من مخدرى الحشيش والآيس بحوزة عنصرين إجراميين بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط كلٍ من (عنصر إجرامى له معلومات جنائية من أهالى إحدى القرى بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة ، نجل زوجته "عاطل" – مقيم بذات العنوان) حال تواجدهما أسفل مسكنهما بالطالبية وبحوزتهما ( عدد 20 إسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام - عدد 8 طربة لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 60 جرام - مبلغ مالى وقدره 1246000 مليون ومائتان وستة وأربعون ألف جنيه - عدد 4 هواتف محمولة – سيارة - عدد 2 ميزان).

حيث أكدت التحريات قيام الأول بإدارة بؤرة لتجارة المواد المخدرة بقريته بالقليوبية ويتخذ من مسكنه بالطالبية مأوى لإدارة تلك البؤرة، وذلك سعياً إلى تبديد جهود المكافحة.. وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (1000000- مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.