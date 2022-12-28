اقرأ غدا في عدد «الوطن».. مصر تروي «النبتة الصالحة» والرئيس يحتضن ذوي الهمم

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس يحتضن «ذوي الهمم» فى الاحتفال السنوي الرابع لـ«قادرون باختلاف»

مصر تروي «النبتة الصالحة»

السيسي لـ«أحباب الله»: نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدى ومشاعر الفخر.. ويشكر أسرهم: «ربنا يعينكم ويكافئكم على اللى عملتوه واللى بتعملوه»

10 أسئلة يجيب عنها الرئيس

مابتمناش غير كل خير للبلد

3 آلاف شهيد و13 ألف مصاب قدموا حياتهم علشان نبقى في أمان

أكتر حاجة بتفرحني لما بكون معاكم هنا

يوم الجمعة بعد الصلاة فرصة إني أشوف أحفادي

حصاد «إعلام المتحدة» الحلقة الثانية

«إكسترا نيوز» شاشة أخبار «الجمهورية الجديدة»

6 سنوات من التطوير في المحتوى والصورة ودورها محوري في التوعية والتصدي للشائعات

خبراء إعلام: أداء احترافي متخصص في نقل الأخبار.. وأصبحت محور اهتمام المشاهد

شادى شاش: نقدم صورة حية للأحداث بمصداقية.. وريهام السهلي: الدقة شعارنا

رئيس قطاع «أخبار المتحدة»: القناة تعكس كل ما يجرى على أرض مصر.. والعاملون فيها رجال من ذهب

«الطاهري»: تطبيق «إكسترا نيوز» رقم 1 إخباريا.. و«راديو إكسترا» بدأ يعلن عن نفسه

لما جبريل: قناة شابة من أول يوم.. ونانسي نور: كسبنا ثقة المشاهد.. وآية عبدالرحمن: لسنا منفصلين عن الشارع

الصفحة الثانية

«قادرون باختلاف» مشروع لاكتشاف طه حسين وعمار الشريعي جديدين

«أحسن صاحب» في حضرة «أحباب الله»

عهد جديد ينهض بـ«ذوى الهمم»

السيسي في احتفالية النسخة الرابعة في «قادرون باختلاف»: الالتفاف حول الوطن هو السبيل الوحيد لعبور التحديات العالمية إلى تحقيق حلم بناء الدولة التي نصبوا إليها

الرئيس لـ«قادرون باختلاف»: أنتم النبتة الصالحة ونحصد من ورائها خيرا كثيرا لبلدنا.. ولأسرهم: كلمات الشكر لا تفي ما قدمتوه لأبنائنا

تقديم جميع أوجه الدعم لمساعدتهم فى المشاركة الفعالة

الدولة حريصة على تمكين «القادرين باختلاف»

تعزيز برامج الدمج في المشروعات والمبادرات القومية

7 تكليفات رئاسية للتمكين وتنمية المواهب

الصفحة الثالثة

10 أسئلة يجيب عنها الرئيس خلال احتفالية «قادرون باختلاف»

مابتمناش غير كل خير للبلد.. وكل همَّي ربنا يعيني ويوفقني.. ولا يمكن لشيء أن يتحقق بدون جهد وإصرار

3 الآف شهيد و12 ألف مصاب قدموا حياتهم علشان البلد دي تبقي في أمان وسلام.. ونقول لأسرهم: إحنا مش ناسيينكم.. والحمد لله إنه نجانا وهنداها بسلام

أكتر حاجة صعبة لما تشعر إن أهلك وناسك ممكن يضيعوا.. وربنا اللي حمي مصر

أوجه الشكر لأسر ذوي الهمم سواء الموجودين معانا أو فى البيوت: «ربنا يعينكم ويكافئكم على اللى عملتوه واللى بتعملوه»

«الشباب والرياضة»: نظمنا 289 بطولة وحدثا دوليا ونجحنا في حصد 2646 ميدالية

تنفيذ 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة 250 ألف ناشئ وشاب من ذوي الهمم وتنظيم دوري رياضي لهم

الصفحة الرابعة

أبطال النسخة الرابعة من قادرون باختلاف

قال لها نصا: «اللى مالوش حظ هو اللى مايحبكوش»

رحمة خالد تحقق حلم حياتها: «مذيعة جبارة» بشهادة الرئيسّ

عمرو هريدي وعد فأوفى: «لو شفت الريس هابوس راسه وأدعى له»

السيسي لصاحبة الكرسي: يا بختي أنا بكم

نواب تعليقا على الاحتفالية: 8 سنوات غيرت واقع ذوي الهمم جعلتهم «أصحاب مكان»

«عوض الله»: 10 تعديلات تشريعية لدمج ذوي الهمم وحمايتهم من التنمر.. و«حتة»: مؤسسات الدولة ساهمت في تعزيز الوعي وتقليل مسببات الإعاقة

14 فنانا وفنانة على مسرح «الموهوبين» باختلاف: «الفرحة واحدة»

الصفحة الخامسة

«إكسترا نيوز» شاشة أخبار «الجمهورية الجديدة»

رئيس قطاع أخبار «المتحدة»: تعكس كل ما يجرى على أرض مصر بجهود مذيعيها ومراسليها

«الطاهري»: تطبيق «إكسترا نيوز» على الهواتف المحمولة أصبح رقم 1 إخباريا.. و«راديو إكسترا» بدأ يعلن عن نفسه إخباريا ومن المقرر دخول عالم «ميتافيرس»

الصفحة السادسة

قناة إخبارية مصرية بمواصفات عالمية شعارها «سرعة.. مصداقية.. موضوعية.. وتغطية لحظية»

انطلقت فى 2016.. وشهدت تطويرا كبيرا في المحتوى والصورة على يد «الشركة المتحدة».. وأطلقت «راديو» لتقديم خدمة إخبارية صوتية و«أبليكيشن» لينضمها لمنصاتها الإخبارية.. وتقديم محتوى إخباريا متنوعا وقويا من مصر بوجوه شابة ذات كفاءات عالية

نشرات للرد على الشائعات وفتح الباب أمام المعارضة عبر «كلام في السياسة»

سياسيون: تلعب دورا محوريا في التصدى لحرب الشائعات.. وبناء الوعي المجتمعي

خبراء إعلام: أصبحت رائدة فى مجال الأخبار.. وتتميز بالحرفية.. وتعد إحدى منارات «الجمهورية الجديدة»

نقيب الإعلاميين: لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للمشاهد المصري.. وأستاذ إعلام: محايدة وتظهر المجهود الذي تقوم به الدولة ولا تقدم دعاية صفراء

الصفحة السابعة

نجوم «إكسترا نيوز» يتحدثون عن سر النجاح

شادى شاش: الوجه الحقيقي لما يحدث في مصر والرد على الشائعات

ريهام السهلي: نتميز بالدقة وتناول القضايا بالشرح والتحليل

خلود زهران: موجودون في الشارع لنقل الصورة بموضوعية وحيادية

لما جبريل: شابة منذ ولادتها.. ونجحت في الوصول للشارع

أحرص على المذاكرة الدائمة لجميع الأحداث وتبسيط المعلومة للمشاهد

نانسي نور: كسبنا ثقة المشاهد.. والتطوير أثرى المحتوى

القناة تمثل لي البيت وليس مجرد مكان عمل.. ولها فضل كبير في مسيرتي المهنية

دعاء جاد الحق: نحن أشبه بـ«لاعبي الكرة المحترفين»

آية عبدالرحمن: نعرض الواقع بحيادية ومهنية

«باعتبر نفسى باحارب مع بلدي لمواجهة أي حد خبيث ناوي ينشر شائعات»

دانا مدحت: الجمهور يتعامل معنا باعتبارنا القناة الإخبارية الأولى

محمود السعيد: أنا في مهمة وطنية لنقل الأحداث بدقة

ندا رضا: أحمد الطاهري ضخ دماء شبابية متمكنة

الصفحة الثامنة

باي باي «أشرف».. وأهلاً «كريستو»

الأهلي وصفقة «ساسي» تعددت الأسباب والرفض واحد.. الفريق لا يعرف طعم الراحة.. و«عبدالقادر وطاهر» في خانة تقرير المصير بسبب الإصابات

«مش للبيع» حملة من جماهير النجم الساحلي لمنع انتقال «الضاوى» للأهلي.. و«الرقيق»: لن نلتفت لهم

طوق النجاة «تصفية» في الزمالك أمام الدراويش.. و«ميدو» يبحث عن «اللقطة الأولى»

الحرب «دمية».. «معركة ميسى ومبابي» تشتعل في باريس.. والشاهد «بطل النينجا»