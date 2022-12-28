«المصري للإعاقات الذهنية» لـ«قناة الحياة»: لدينا 4 آلاف رياضي من ذوي الهمم

قالت أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إننا لدينا 4 آلاف رياضي من ذوي الهمم في الاتحاد، مشيرة إلى وجود أكثر من 4 آلاف مركز رياضي على مستوى الجمهورية ومراكز الشباب وفتحها لأولادنا من ذوي الإعاقة مهم جدا.

تدريب ذوي الهمم مجانًا

وأضافت «مبدى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، أن الشيء المهم في استقبال الأطفال ذوي الهمم هو التدريب ويجب أن يكون مجانًا، قائلة: «المهم التدريب يكون بالمجان والأهالي تحجم عن تقديم أبنائهم لأن التدريب ليس بالمجان».

وتابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: «هذه المعضلة من الأمور اللي بدأنا نحلها ونفتح مراكز تدريب عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من أولادنا من ذوي الهمم، وما يحدث من 2014 حتى الآن، وصلنا لحلم مكناش نقدر نحلمه ووصلنا لرئيس جمهورية يقف جنبنا ويقف ويدمعنا ويسندنا وما يحدث حلم لم نحلمه».