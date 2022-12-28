مستشفى أهل مصر لقناة الحياة: ضحايا الحروق عانوا لفترات طويلة جدا من التهميش

قال الدكتور عادل أحمد، الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، إننا نشارك للمرة الثانية في فعالية قادرون باختلاف، وهي حدث مهم، لأن ضحايا الحروق عانوا لفترات طويلة جدا من التهميش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، «إحنا كمجتمع مكناش شايفين ضحايا الحروق، كانت الناس دايما مش بتحب وجودهم في الإعلام، لكن بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصراره، وتبنيهه للقضية ظهرنا للنور».

وتابع: «نعتبر إن دا يوم عيد بالنسبالنا، وتأثير دا علينا كبير كعاملين بالمؤسسة والمستشفى، وأوجه الشكر لكل الإعلاميين اللي بيسمحولنا إن صوتنا يوصل للمصريين ليعرفوا أكثر عن مشاكل المصابين، ولم تكن المستشفى ممكنة دون الدعم ومساهمات المصريين، والمستشفى يمتلكه المصريون ونحن فقط نديره».

واستطرد: «الناس يمكن مش عارفه أهمية الإصابة في الجلد، والإصابة في الجلد تحتاج تدخل عاجل وسريع لإنقاذ الحياة».