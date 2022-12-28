كندة علوش لـ«قناة الحياة»: شعرت بفرحة شديدة أثناء تقديم حفل «قادرون باختلاف»

قالت الفنانة كندة علوش، إن تجربة تقديمها لاحتفالية قادرون باختلاف كانت رائعة جدًا، وشعرت بالفرحة العارمة بسببها.

حضور الرئيس للاحتفالية

وأضافت «علوش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، أنها شعرت بالسعادة خلال تقديمها اليوم لاحتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض من قيادات الدولة المصرية.

التعامل مع الأطفال مثل معاملة الملائكة

وتابعت أنها لم تكن المرة الأولى للتعامل مع أطفال من ذوي الهمم ولكنها تتعامل معهم بشكل دائم.

واستطردت «علوش» أن التعامل مع أطفال ذوي الهمم يشبه التعامل مع الملائكة، مشيرة إلى أن ذكاء هؤلاء الأطفال يكون حساسا والحديث معهم ممتع.