سعد لمجرد: متحمس للتمثيل.. وبوعد الجمهور بأغنية مصرية قريبًا

تحدث الفنان سعد لمجرد خلال مؤتمره الصحفي المقام الآن في مدينة شرم الشيخ، عن إمكانية خوضه تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة.

وقال سعد لمجرد، إنه بالفعل عرضت عليه عدة مشاريع تمثيلية، وهو متحمس للغاية ولكنه يدرس الأمر ليكون مشروعًا موفقًا، قائلا: «لازم يكون دور شبهي في الأول لإني هكون لسه مش ممثل».

قريبًا.. أغنية مصرية لسعد لمجرد

كمان تحدث الفنان سعد لمجرد بأنه خلال الفترة المقبلة سيختار أغنية مصرية، ويصورها في مدينة شرم الشيخ.

وكشف الفنان المغربي أنه يتمنى أن يقيم حفلا في منطقة الأهرامات لأن كبار الفنانين غنوا في هذا المكان العظيم، كما كشف عن المطربين المصريين الذين يحبهم، من بينهم أم كلثوم وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي وعمرو دياب وأحمد شيبة وتامر حسني.