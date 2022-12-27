سعد لمجرد يصل شرم الشيخ استعدادا لإحياء حفله

وصل الفنان المغربي سعد لمجرد إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لإحياء حفله الغنائي المنتظر بمصر بعد فترة غياب طويلة عن الغناء بمصر.

مؤتمر صحفي لسعد لمجرد بمصر

ومن المقرر أن يعقد لمجرد بمدينة شرم الشيخ مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل؛ ليكشف فيه تفاصيل حفله الغنائي المقرر إقامته بعد غد الخميس، وأبرز ما يقدمه في الحفل.

وكانت الشركة المنظمة للحفل أوضحت في بيان لها، أن الحفل يستقطب الجمهور الخليجي والعربي الذي يأتي إلى شرم الشيخ لقضاء احتفالات رأس السنة هناك، إذ جرى تجهيز موقع الحفل لاستقبال نحو ثلاثة آلاف سائح ودعوة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمصر لمشاركتهم احتفالاتهم وفرحتهم بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي ووصوله إلى المربع النهائي في نسخة كأس العالم الأخيرة بقطر».

يذكر أن لمجرد جاء إلى مصر بعد إحياء حفل كبير في مدينة إسطنبول التركية.