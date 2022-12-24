«الموسيقيين» تمنح سعد لمجرد ترخيصا لإقامة حفله في شرم الشيخ

منحت نقابة المهن الموسيقية، الجهة المنظمة لحفل الفنان المغربي سعد لمجرد، تصريحا لإقامة الحفل المقرر له بمدينة شرم الشيخ، 29 ديسمبر الجاري.

وقال منصور هندي، رئيس لجنة العمل لـ«الوطن»، إن الجهة المنظمة للحفل جاءت للنقابة، وأخذت تصريحا لإقامة الحفل الذي يعد الأول لسعد لمجرد في مصر بعد غياب سنوات طويلة.

الحفل يأتي ضمن جولة سعد لمجرد في الشرق الأوسط نهاية الشهر الجاري، وتشمل إسطنبول، وبيروت، ودبي، والدوحة.

مؤتمر صحفي قبل الحفل

ومن المقرر أن يسبق الحفل مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام بحضور سعد لمجرد وعدد من الخبراء السياحيين، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ ويقدمه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

آخر أعمال سعد لمجرد

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد، أغنية باللهجة المصرية بعنوان «الحلق»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وجرى تصوير كليب لها من إخراج اللبناني دان حداد.