سعد لمجرد لـ«الوطن»: سعيد بوجودي بشرم الشيخ.. وأنتظر جمهوري في حفلتي

أعرب الفنان المغربي سعد لمجرد، عن سعادته لتواجده في مصر، لإحياء حفل غنائي كبير بمدينة شرم الشيخ، بعد فترة غياب طويلة.

سعد لمجرد يعبر عن سعادته بوجوده في شرم الشيخ

وقال سعد لمجرد في تصريحات لـ«الوطن»: «سعادتي لا توصف بوجودي بمدينة شرم الشيخ، أنا سعيد في مصر، وأنتظر جمهوري في حفلتي المقرر إقامتها الخميس المقبل»، كما وعد لمجرد جمهوره، بتقديم كل الأغنيات التي أحبوها بصوته خلال الفترة الماضية.

وصول سعد لمجرد لشرم الشيخ

وكان الفنان سعد لمجرد قد وصل مدينة شرم الشيخ في الساعات الأولى من صباح اليوم، لإحياء حفل بشرم الشيخ، الخميس، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا غدا.

حفل سعد لمجرد بشرم الشيخ الثاني له في مصر عام 2022، إذ سبق أن أحيا حفل زفاف في مايو، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وهذا الحفل معد خصيصا للوفود الأجنبية، التي ستحتفل بأعياد الميلاد في مصر، وهو الأمر الذي سيسهم في تنشيط ودعم السياحة.

بينما سيسبق الحفل مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام، بحضور سعد لمجرد، وعدد من الخبراء السياحيين، في أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، يقدمه الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.