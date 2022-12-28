سياسيون: «إكسترا نيوز» تلعب دورا محوريا في التصدي لحرب الشائعات.. وبناء الوعي المجتمعي

أشاد عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، بالدور الذى تقوم به قناة «إكسترا نيوز» فى استعراض إنجازات الدولة المصرية، والرد على الشائعات والأكاذيب، والسعى لبناء الوعى المجتمعى بالخبر والمعلومة الصادقة والسريعة، فقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن قناة «إكسترا نيوز» أصبحت لها سمة مهمة فى وسط القنوات الإخبارية الموجودة، أولها امتلاكها القدرة والملاحقة على متابعة الحدث، وتناول موضوعات متنوعة ومتعددة، وتغطية الأخبار والقضايا الداخلية والخارجية بتوازن فى العرض.

«فهمى»: حافظت على مصداقيتها وسط القنوات الإخبارية وخلقت حالة من التوازن فى العرض

وأضاف «فهمى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا يدل على وجود تخطيط ومحتوى ومضمون جيد فى «إكسترا نيوز»، باعتبارها قناة إخبارية تتابع وتغطى الأحداث، لافتاً إلى أن القناة تحسب لها عدة أمور، منها: «إبراز المشروعات والإنجازات التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إبراز صورة جيدة على مستوى الشارع والجمهور البسيط وكذلك النخبة أيضاً»، ما خلق حالة من التوازن فى العرض، فضلاً عن تنويع التغطية للزيارات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والمسئولين تأكيداً على وعيها والتخطيط لها باعتبارها قناة إخبارية متميزة.

وتابع «فهمى» أن الأهم فى ذلك أنها حافظت على مصداقيتها وسط القنوات الإخبارية، ولم تدخل فى معارك مع منصات أهل الشر، وتابعت عملها بحيادية وموضوعية، ما يؤكد طهارة المخططين للقناة والقائمين عليها.

«الشهابى»: تعد نموذجاً للإعلام الوطنى الملتزم

ومن جانبه، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بتطور أداء قناة «إكسترا نيوز»، معتبراً أنها أصبحت قناة إخبارية على المستوى العالمى، وذلك منذ تطويرها فى أكتوبر الماضى على مستوى الشكل الذى أصبح جديداً فعلاً، وكذلك على مستوى خريطة برامجية جديدة متميزة يجد فيها المشاهد كل ما يحتاج معرفته ومشاهدته.

وأرجع «الشهابى» ذلك إلى أن التطوير شمل الاهتمام بالمحتوى الإخبارى الذى يتطلب تطوير الأجهزة ونقاء الصورة، وكذلك تم تطوير استوديوهات القناة وغرفة الأخبار بشكل لا يقل عن مثيلاتها فى القنوات الإخبارية العالمية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن قناة «إكسترا نيوز» فى شكلها الجديد تعد نموذجاً للإعلام الوطنى الملتزم، فتصدت للشائعات والأفكار المغلوطة «حروب الجيل الرابع والخامس» بالتوضيح والشرح، وقامت بدورها الوطنى فى رفع نسبة الغطاء الشعبى على السلطة التنفيذية، فأبرزت المشروعات التنموية الضخمة التى دشنها الرئيس السيسى وافتتحها وذلك بشكل جذاب ومبسط.

واستكمل «الشهابى»: «أن ذلك الأداء الإعلامى هو ما كان ينقص الإعلام المصرى منذ ثورة 30 يونيو بشدة، مما جعل الشعب أسيراً لدى القنوات المعادية الكارهة لمصر «الدولة والشعب»، حتى جاء تطوير قناة «إكسترا نيوز» لتقوم بدورها فى معركة الوعى بأداء إعلامى متميز».

وأوضح، الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التصدى للشائعات من الموضوعات المهمة المرتبطة بقضية أشمل وهى الوعى، والتى تتعلق بنمط جديد من الحروب، وهى «حروب الجيل الرابع» التى تعد تكلفتها أقل من الحروب التقليدية ولكنها أكثر خطورة، وتستهدف الهزيمة من الداخل ونشر الفرقة والانقسام والتشكيك فى الإنجازات.

وأشار «بدر الدين» إلى أن دور الإعلام مهم فى هذه الحرب من خلال رفع الوعى، وهو ما تقوم به قناة «إكسترا نيوز» من خلال محاربة الشائعات وتصحيحها بالمعلومات الصحيحة للمواطنين، والتمييز بينها وبين الحقائق، وهو ما يمثل خط دفاع ضد هذا النمط من الحروب.

وأكد «بدر الدين» أهمية الدور الذى تقدمه قناة «إكسترا نيوز» فى هذه الحرب الشرسة، من خلال ربط المواطنين بالواقع الذى يعيشون فيه، وتعريفهم بالمشروعات القومية المهمة، والإنجازات التى تحدث فى مصر على الرغم من التحديات والعراقيل والصعوبات التى تواجه العالم أجمع نتيجة التطورات الأخيرة من حروب وأوبئة، ومع ذلك هناك إنجازات تحدث بشكل مستمر.

وأضاف «بدر الدين» أن عمل القناة فى توصيل هذه الإنجازات والمشروعات للمواطنين يعد من الأدوار المهمة، لاسيما أنها تصل إليهم بلغة مبسطة وسهلة، حيث إن الخطاب ليس موجهاً للمثقفين أو خريجى الجامعات فقط، بل موجه للمواطن البسيط الذى يستطيع فهمه بطريقة سهلة