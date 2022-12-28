ريهام السهلي: نتميز بالدقة وتناول القضايا بالشرح والتحليل

قالت الإعلامية ريهام السهلى، مقدمة برنامج «حديث الأخبار» على «إكسترا نيوز»، إنها تسعى دائماً وفريق العمل المصاحب لها للبحث باستمرار عن كل ما هو جديد فى مناقشة الموضوعات بدقة ومصداقية شديدة، بخلاف أن ذلك ما تتميز به القناة منذ انطلاقها ونجاحها فى الوصول للمشاهدين وحجز مساحة خاصة فى الشارع المصرى، حتى أصبحت قناة متميزة فى الطرح والشرح والتحليل لكل الملفات.

وترى «السهلى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن النجاح الذى حققته «إكسترا نيوز» يرجع إلى تميزها فى سرعة نقل الخبر بخلاف موضوعيتها والدقة المتناهية فى كل ما يتعلق بالتفاصيل التى تطرحها، وهو ما جعل مصداقيتها تصل بسلاسة لدى المشاهد.

وفيما يخص سياسة «إكسترا نيوز» الخاص بالاهتمام بالمذيعين وحصولهم على تدريبات باستمرار، بخلاف الدفع بعدد من المذيعين الجدد على شاشة القناة، قالت «السهلى» إن مسألة التدريب من الأمور المهمة والحيوية والمطلوبة بشكل دائم، وتصب فى صالح المذيعين من أجل تطوير مهاراتهم وأدائهم، مضيفة: «الحقيقة فكرة التدريب والاطلاع على كل ما هو جديد أمر مهم فى مجال الإعلام، وفى أى مجال آخر، لأن هناك دائماً جديداً يجب علينا أن نتعلمه ونصل إليه ولا نقف عند نقطة معينة».

وعن التعاون مع أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، قالت «السهلى» إنه يعد من الشباب الناجح والمتميز فى مجال الصحافة والإعلام، ويحمل بصمات متفردة وفكراً متطوراً، ويتميز بالجرأة والحماس الشديدين، وسعيه الدائم لتقديم الأفضل والمتميز ولا يرضى بغير ذلك بديلاً.