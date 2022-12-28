«إكسترا نيوز» قناة إخبارية مصرية بمواصفات عالمية: شعارها «سرعة.. مصداقية.. موضوعية.. وتغطية لحظية»

- انطلقت فى 2016.. وشهدت تطويراً كبيراً فى المحتوى والصورة على يد «الشركة المتحدة»..

- وأطلقت «راديو» لتقديم خدمة إخبارية صوتية و«أبليكيشن» لينضما لمنصاتها الإخبارية..

- وتقدم محتوى إخبارياً متنوعاً وقوياً من مصر بوجوه شابة ذات كفاءات عالية

«سرعة.. مصداقية.. موضوعية».. كل هذه السمات تُلازم سياسة قناة «إكسترا نيوز» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى نقل الأحداث والتغطيات الإخبارية، وذلك منذ انطلاقها فى ديسمبر عام 2016، حيث أثبتت وجودها فى وقت قصير، بوجودها فى أهم وأكبر وأضخم الأحداث، سواء كانت داخل مصر أو خارجها، فضلاً عن تقديمها تغطيات فورية للأخبار والحوادث الطارئة بشبكة مذيعين ومراسلين موسّعة، لتضع المُشاهد فى بؤرة الحدث.

«إكسترا نيوز» تُعد أكبر قناة مصرية محلية من نوعها فى مجال الأخبار، حيث تبث خدماتها الإخبارية وبرامجها على مدار 24 ساعة على الهواء دون توقف فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر، حيث تُقدم محتوى إخبارياً متنوعاً وقوياً من مصر، بوجوه شابة ذات كفاءة عالية، من خلال نشرات أخبار رئيسية، سواء اقتصادية أو رياضية أو غيرهما، بجانب مواجيز أخبار على رأس الساعة، وعلى مدار الـ24 ساعة من أحدث استوديو مجهز بمواصفات فنية دولية لتقدّم صورة عالية الجودة من ديكورات متطورة، كما تتميز بعرض أفلام وثائقية متنوعة، وكذلك فترات التغطية المفتوحة على مدار اليوم، والتى تنقل الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية، كونها تضم شبكة واسعة من المراسلين ومن مختلف المحافظات.

برامج عدّة ضمن الخريطة البرامجية للقناة، والتى تعمل على تحليل ما وراء الخبر، منها «كلام فى السياسة» الذى يُقدّمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب برامج «هذا الصباح»، و«مال وأعمال»، و«المواجهة»، و«العاشرة»، و«آخر ساعة» وغيرها.

جهود عدّة، تبذلها «المتحدة» فى تطوير «إكسترا نيوز» طوال الوقت، لتواكب ما يشهده مجال الإعلام من تطور، لا سيما فى عالم التكنولوجيا والتطور الرقمى، إذ عملت مؤخراً على تدشين راديو، ليُقدم للمُشاهد خدمة إخبارية صوتية على مدار الساعة، وكذلك إطلاق «أبليكيشن» خاص بالقناة على الهواتف المحمولة، لسهولة تصفّح برامج وتغطيات القناة بسهولة ويُسر، حيث إنّ المُتلقى لا يواجه أى عناء فى التنقّل بين أقسام التطبيق المختلفة، والتى تشمل «عاجل - الأكثر قراءة - الآن - البرامج»، فضلاً عن إمكانية التنقل إلى البث المُباشر للقناة نفسها.

مؤخراً وخلال السنوات الأخيرة، ومع زيادة حجم جهود مبادرة «حياة كريمة» فى محافظات مصر المختلفة، وكذلك المشروعات القومية، يحرص مذيعو «إكسترا نيوز» على تقديم حلقات خارج الاستوديو، وعمل معايشات من قلب هذه المشروعات التنموية واستعراض ما بُذل من جهود على أرض الواقع، وكذلك إجراء لقاءات شاملة وموسّعة مع المسئولين والمواطنين الذين لمسوا نتائج «حياة كريمة» بشكلٍ مباشر.

دور كبير تقوم به «إكسترا نيوز» بجانب التغطيات التليفزيونية، حيث تعمل على تفنيد الشائعات وإبراز الحقائق للجمهور، فى إطار ضمان حق المشاهد فى معرفة الحقيقة وعدم الانجراف وراء الأكاذيب التى قد تُثير القلق والمخاوف، إذ حظيت القناة بثقة المُشاهد منذ الأيام الأولى لانطلاقتها، كونها تتحرى الدقة والمصداقية قبل السرعة فى نقل الأخبار.

من آنٍ إلى آخر، تشهد القناة تطويراً كبيراً للاهتمام بالمحتوى الإخبارى، وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذى اقتضى مؤخراً تطويراً فى الأجهزة ونقاء الصورة، وكذلك تطوير استوديوهات القناة، وغرفة الأخبار، لتخرج فى شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصرى.

«كوادر إكسترا نيوز من ذهب، ومع وضع ضغوط عليهم نتوقع منهم أعظم الأعمال، فمطلوب منهم مواكبة كل ما يجرى على أرض مصر، ودى مهمة تقيلة»، هكذا يقول أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية داخل الشركة. ورغم الكفاءات العالية داخل «إكسترا نيوز»، فإنّ الإدارة قرّرت تدريب المُذيعين طوال الوقت، لا سيما الكوادر الشبابية، للرفع من قدراتهم وتطوير موهبتهم وإتقان اللغة العربية بشكلٍ دقيق.