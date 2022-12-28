نجوم «إكسترا نيوز» يتحدثون عن سر النجاح

خلف نجاح «إكسترا نيوز» تقف كتيبة كبيرة من المبدعين فى جميع مجالات العمل الإعلامى، بدءاً من المذيعين والمراسلين مروراً بأطقم الإعداد وكوادر «غرفة الأخبار»، وصولاً إلى الطواقم الفنية والتقنية للقناة التى احترمت المشاهد فاحترمها، وكسبت ثقته وحصلت على ختم «النجاح» بمتابعتها واعتبارها منبراً للخبر والحقيقة.

وفى إطار احتفاء «الوطن» بنجاح القناة الإخبارية التى احتفلت فى 20 ديسمبر الماضى بعيد تأسيسها السادس، تحدثت مع صناع نجاحها وأبرز نجومها الذين تصدروا شاشتها عبر نشرات الأخبار والتغطيات المباشرة من قلب الأحداث والبرامج الحوارية.

تحدثوا كما لم يتحدثوا من قبل عن «القناة» التى صارت بيتهم الثانى، وعن «خلطة النجاح» التى حظوا عبرها بصك حب وثقة المشاهد، و«سر التألق» أمام الشاشة، وأحلامهم الشخصية والمهنية، ورسائلهم فى وداع عام واستقبال عام جديد.