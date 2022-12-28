حصول 7 مدارس وروضات أطفال على اعتماد الجودة في السويس

حصلت 7 مدارس من محافظة السويس على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة القومية، وكذلك عدد من الروضات وأرسل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد حمدان وكيل المديرية تهنئة للمدارس الفائزة.

المدارس الفائزة بالاعتماد

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس إن المدارس والحضانات التي حصلت على اعتماد الجودة من الهيئة المختصة عن جدارة واستحقاق، مشيدًا بالدور الإيجابي لإدارة قياس الجودة بالمديرية وفرق الجودة بإدارات السويس، وفرق الجودة بالمدارس والروضات الفائزة.

وكيل تعليم السويس: نسعى لمزيد من التقدم

وأشار وكيل تعليم السويس إلى أن ما حققته المدارس والحضانات جاء نتاجًا مستحقًا وحصاد لجهود عملهم خلال المرحلة الماضية.

وأشاد بتضافر جهود إدارات وهيئات تدريس تلك المؤسسات التعليمية المتميزة مع إدارة الجودة بقيادة عيوشة عبدالعزيز والالتزام بالأداء المثمر والفعال والإخلاص، والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية فكان ذلك الإنجاز في عام دراسي واحد.

وأكد عمارة أن مديرية التربية والتعليم تخطو نحو المزيد من التطوير والرقي فى عهد رئيس الجمهورية وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ودعم الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.