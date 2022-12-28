القبض على رجل ضرب ابنه حتى الموت في الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة على جثة طفل في العاشرة من عمره يدعى «أحمد.ح»، بمسكنه في منطقة زرزارة بالغردقة، وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة والده الذي ضربه حتى الموت.

العثور على جثة طفل بالغردقة

وتلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة بلاغًا من أهالي منطقة زرزارة بالغردقة يفيد بالعثور على جثة طفل في مسكنه.

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام عبدالحميد رئيس مباحث القسم، والمقدم أسامة مهران مفتش المباحث، وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يدعى أحمد حمدي، ووالده وراء ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم وإحالته للنيابة

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وجار التحقيقات.

شاهد عيان

وأفاد شاهد عيان من جيران الطفل بأن والد الطفل دائم التعدي عليه، مؤكدًا أن والده ضربه حتى الموت.

ومن جانبه كشف إيهاب خطاب المحامى بالنقض بأن عقوبة المتهم هي جناية طبقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم القتل والجرح والضرب، وتصل عقوبة المتهم إلي السجن المؤبد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة (236) من قانون العقوبات تقضي بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع لكل من جرح أو ضرب أحداً عمداً و أفضى إلى الموت، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد.