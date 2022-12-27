رغم البرودة والغيوم.. انتعاش رحلات الغطس في الغردقة (صور)

شهدت مدينة الغردقة، اليوم، طقسا مائلا للبرودة، وانخفاضا في درجات الحرارة، ترواحت بين 12 و22 درجة، وتكاثف الغيوم والسحب ونشاط الرياح، إذ بلغت سرعتها 27 كيلو متر في الساعة، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، ورغم ذلك لم تتأثر رحلات الغطس في الغردقة.

انتعاش رحلات الغطس في الغردقة

وقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرحلات البحرية بالغردقة انتعشت خلال الفترة الحالية، وخاصة الغطس، إذ يأتي السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، خصيصا إلى الغردقة لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والأسماك.

الغردقة تجذب آلاف السائحين

ومن جهته، أشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن السياحة البحرية جذبت آلاف السائحين على شواطئ الغردقة، إذ مواقع الغوص الفريدة وجزر ومحميات طبيعية هي الأفضل في العالم، وذلك تزامنا مع توافد آلاف السياح إلى الغردقة لقضاء إجازة رأس السنة بالفنادق.

درجة حرارة الماء دافئة في الأعماق

وأكد أن حركة السياح لم تتأثر بالغيوم، وتكاثف السحب وانخفاض في درجات الحرارة حيث هذه الأجواء تعتبر أجواء أوربية للسائحين، لافتا إلى أن درجة حرارة الماء دافئة في الأعماق عكس أسطح البحار.