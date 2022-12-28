توقيع الكشف الطبي على 2263 مواطنا في قرية بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدي سالم، بمقر الوحدة الصحية، التي تمت على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدي سالم، والقرى المجاورة، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2263 متردداً، وخضع 123 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ171 حالة، وأشعة لـ79 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصةً فيروس كورونا، وانتفع بها 1113 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ21 مريض، والتحويل لأقرب مستشفى لـ39 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز سيدي سالم، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والمجلس القروي التابع له قرية إصلاح شالما، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.