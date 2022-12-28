ياسمين صبري تنفي إنجابها فتاة: «معنديش.. ونفسي ربنا يحبني أكتر»

فتحت الفنانة ياسمين صبري باب الأسئلة لمتابعيها عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، وقامت بالرد على الأسئلة التي تركزت على اهتماماتها في الحياة بشكل عام.

وردت ياسمين صبري على سؤال متابع لها عن أبرز أمنياتها في عام 2023 قائلة: «ربنا يحبني أكتر»، فيما أبدت الفنانة دهشتها من سؤال متابع آخر عن عمر ابنتها قائلة: «معنديش والله.. هخبيها ليه؟».

«بتصفي ذهنك إزاي والبعد عن التشتت؟».. هكذا كان سؤال أحد متابعي ياسمين صبري التي ردت عليه قائلة: «سؤال صعب وإجابته أصعب.. مواجهات كتير والواحد يكون صادق مع نفسه».

ياسمين صبري تدعم متابعا يشتكي من فقدانه للشغف

وحرصت ياسمين صبري على دعم أحد الأشخاص الذي اشتكى من فقدانه للشغف في حياته، فقالت له: «مش طول الوقت هيكون عندنا طاقة إيجابية، بنحاول، بس بنسمح لكل المشاعر تمر من غير أحكام قاسية على نفسنا».

ياسمين صبري: ابتعد عن العنف والصراح والكلام المؤذي

«ببعد عن العنف والصراخ والكلام المؤذي والمناظر المؤذية».. هكذا ردت ياسمين على متابع مغربي عن الأشياء التي تحاول تجنبها للحفاظ على حالتها النفسية.