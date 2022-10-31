ياسمين صبري تتعاون مع أمير كرارة في عمل درامي جديد

بعد غياب دام 4 سنوات عن الأعمال السينمائية تعود الفنانة ياسمين صبري بعمل درامي جديد يجمعها بالفنان أمير كرارة ويحمل عنوان «يوم استقالة مجرم»، ويجرى حاليا لتجهيزات المبدئية للفيلم المقرر بدء تصويره عقب الانتهاء من التجهيزات.

ياسمين صبري في رمضان 2023

وأعلنت الفنانة ياسمين صبري منذ أيام خلال تصريح تلفزيوني، مشاركتها في السباق الرمضاني 2023، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالعمل، موضحة أن العمل سيكون خليط بين الدراما والكوميديا والأكشن.

مسلسل فرصة ثانية

وحقق «مسلسل فرصة ثانية» والذي عرض في رمضان 2020 نجاحا كبيرا، بطولة ياسمين صبري، ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ابتهال الصريطي، صبري عبد المنعم، عصام السقا، نهال عنبر ومحمد أبو داوود، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول «ملك»، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها».

مسلسل نسل الأغراب

ومن ناحية أخرى، كان آخر عمل درامي قدمه الفنان أمير كرارة في رمضان 2023 مسلسل نسل الأغراب والذي حقق نجاحا كبيرا، ونال إعجاب الجمهور والنقاد، وتصدرت عدد كبير من مشاهد المسلسل التريند وقت عرضه.

وضم مسلسل نسل الأغراب عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا ودياب وفردوس عبدالحميد وأحلام الجريتلى ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين من تأليف وإخراج محمد سامي.