ياسمين صبري تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم مع أمير كرارة

تعاقدت ياسمين صبري، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه أمير كرارة، بعنوان «يوم استقالة مجرم»، وتبدأ ياسمين التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسن المنباوي، الذي يواصل معاينة أماكن التصوير.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وهو من بطولة محمد رمضان، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذي عرض عام 2018، وهو من إخراج حسين المنباوي.

ياسمين صبري والسينما

وتعيش ياسمين صبري حاليا، حالة من النشاط الفني في السينما، إذ تشارك في عملين خلال الفترة المقبلة.

وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات.

ياسمين صبري وإسعاد يونس

وحلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفه على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، المُذاع عبر فضائية دي إم سي، خلال الأيام القليلة الماضية، وتحدثت عن الأمومة والشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت ياسمين صبري، عن طريقة تعاملها مع الشائعات التي يجري إطلاقها عنها من حين لآخر: «منذ بداية شهرتي عرفت أن الناس هتكون مهتمة وهيكون هناك فضول وسأكون مادة للشائعات».

وأشارت إلى أن الأمر الوحيد الذي تسبب لها في اكتئاب كان رسوبها في مادة الحساب بالثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تخبر أسرتها بهذا الأمر، ودخلت المادة في الدور الثاني ونجحت.