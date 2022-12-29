3 إجراءات سريعة لدعم مياه الشرب في أحياء مرسي مطروح

تكثف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، جهود كبيره في قطاع مياه الشرب في مدينة مرسى مطروح، بسبب وجود أعطال في خط مياه الشرب الـ1000 مللي، الناقل من الإسكندرية وحتى مطروح، نتيجة حدوث العديد من الكسور في الخط.

كسور في خط مياه مطروح

وقال محمد خضر، المتحدث الرسمي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن خط المياه الناقل لمدينة مرسى مطروح، تعرض لكسور بسبب وجود توسعة على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، من اتجاه مطروح، ما يؤثر على ضخ المياه خلال عملية الإصلاح.

إجراءات لدعم مياه الشرب في مطروح

وأضاف المتحدث الرسمي بشركة مياه الشرب بمحافظة مطروح، أنه جرى اتخاذ 3 إجراءات لمواجهة المشكلة، وإيجاد حلول سريعة لدعم المياه في المدينه، وهي كالتالي:

- الدفع بفرق طوارئ من شركة مياه الشرب بمطروح، من بينهم فنيين ومهندسين ومعدات ومهمات لإصلاح جميع الكسور على الخط الناقل، والكشف عليه لمنع أي تسريبات للمياه أو إهدارها والحفاظ عليها.

- العمل على صيانة محطات التحليه لمنع انقطاع مياه الشرب في مدينة مرسى مطروح، وتستهدف مجمع محطات تحلية مياه البحر في الرميلة، والذي يضم محطة الرميلة 1 والرميلة 2 والرميله 3.

- زيادة عدد السيارات «تنك المياه» لتغطية جميع المناطق، التي تحتاج إلى توصيل المياه للمواطنين حتى منازلهم، من خلال محطة عبائه وتوزيع الريفية، والتي بلغ عدد السيارات 72 سيارة نقل مياه متنوعة الحمولة، تبدأ من 10 متر مكعب من المياه وحتى 25 متر مكعب مياه، بالإضافة إلى ضخ كميات من المياه في شبكة المدينة في جميع الأحياء المربوطة على الشبكة، ومنها منطقة شرق المدينة منطقه غرب المدينة منطقة وسط المدينة، منطقة علم الروم، منطقة الكيلو 4 منطقة الكيلو 7 منطقة العجارمة، منطقة عزبة السنوسية، خط عزبه العسكر خط الأبيض عجيبة خط السواني.