توصيل مياه الشرب مجانا لـ499 أسرة أولى بالرعاية في قرى الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

توفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجا

وأشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان، دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة وجمعية الأورمان، تم توصيل مياه الشرب لـ499 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بقرى مراكز ومدن الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر، بواقع 123 أسرة بمركز الحسينية، و163 بمدينة منشأة أبو عمر، و213 بمدينة صان الحجر، وذلك دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في التواصل مع هذه الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.