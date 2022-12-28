«القومي لذوي الإعاقة» لـ يوسف الحسيني: ننتظر احتفالية «قادرون باختلاف» كل عام

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن احتفالية «قادرون باختلاف»، ننتظرها كل عام، والرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص جدا على أن يعلن قرارات وتكليفات لصالح ذوي الإعاقة في هذا اليوم.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»، أن القانون الخاص بالصندوق، أصدر من قبل، لكن اليوم الرئيس بشرنا بشرى سارة، «إن فيه مخصصات مالية وحدد مصادرها بتكليفات من الرئيس للجهات المعنية، وهو صندوق مهم للغاية، ودون هذه الأموال هيكون فيه تأخير في مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة».

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: «الصندوق سيهتم بالصحة والمستشفيات والعمل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وهو ما يساهم في إصدار البطاقة الخاصة بالكوميسيون الطبي وغيرها من إجراءات، وأيضا الصندوق يدعم الموهوبين، الذين أحدثوا إبهارا شديدا من أولادنا أصحاب المواهب».