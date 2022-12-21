محافظ الغربية لـ يوسف الحسيني: ننظم باستمرار رحلات لمشروعات «حياة كريمة»

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الزيارة التي نظمتها المحافظة لأصحاب الهمم لإحدى قرى «حياة كريمة» تأتي لتنمية روح الولاء والانتماء، مضيفا: «لذلك ننظم باستمرار رحلات لمشروعات حياة كريمة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»: «ننظم هذه الرحلات ليشعروا بالفخر والإعزاز والتقدير للإنجازات التي تجرى بقرى مصر المختلفة، ومنها مركز زفتى بمحافظة الغربية، وستكرر الرحلة مستقبلا، ونحرص بشكل خاص على الخروج في مثل هذه الرحلة مع أصحاب الهمم وسنرتب زيارات أخرى».

وتابع: «لازم شبابنا تعرف الدولة بتعمل إيه وإنجازات الدولة إيه، وزرنا قرية من القرى النموذجية بمركز زفتى وبدأنا بإحدى المدارس التي جرى تطويرها في مبادرة حياة كريمة، وقدم أبناؤنا من الصم والبكم عرضا فنيا انتهى بورشة عمل بالرسم والتلوين وفقرة رياضة، ثم تبعه الطلاب الأسوياء بالمدرسة وقدموا فقرات فنية، وكان هناك نوع من التلاحم بين ذوي الهمم والأسوياء بالمدرسة وتلاحم ومحبة كبيرة للغاية، ثم زرنا باقي المشروعات في القرية».