يوسف الحسيني: مصر صاحبة اليد الخضراء مع الدول وتساعد جيرانها باستمرار

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر دائما صاحبة اليد الخضراء مع غيرها، فهي التي تمتد بالمساعدة والسلام والتعاون، وهي دولة لا تحب الحروب، بل تدخلها مضطرة من أجل ظروف معينة لمواجهة أعدائها منذ زمن الفراعنة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «مصر طول الوقت صديقة للجميع وتبحث عن صداقات وعلاقات جيدة مع الجميع، ومصر لها علاقات بأمريكا الجنوبية ووسط آسيا، وصداقة وتعاون وشراكة مع الدول المختلفة من الشرق للغرب».

وتابع: «عندما تجد مصر أن هناك أوجه من التعاون ومد وتثبيت أواصر الصداقة والإخاء مع الدول، لا يكون لديها أي مانع في تأكيد هذه الصداقة وتعزيزها، وعشان كدا وزير الخارجية سامح شكري يحضر تدشين ملء بحيرة سد تنزانيا، واللي بينفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، والذي يجسد المحبة المصرية لمساعدة الأشقاء ودول الجوار ودول إفريقيا بشكل خاص، والإصرار المصري على خلق تعاونات وشراكات دائمة وممتدة بقدرات مصرية».