أكرم حسني ينشر فيديو مع حميد الشاعري وهشام عباس.. تريو غنائي يجمعهم قريبا

نشر الفنان أكرم حسني فيديو يجمعه بالثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهذا الفيديو يكشف التفاصيل الخاصة بالبوستر الذي كشف عنه الشاعر أمير طعيمة منذ يومين.

وكان الشاعر أمير طعيمة شارك جمهوره ببوستر لأغنية جديدة لثلاثة مطربين ظهروا في البوستر متخفين ولم يكشف عن التفاصيل الخاصة بهم واكتفي بكلمة: «قريبا هذا الشهر».

تريو غنائي يجمع حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني

ولكن بنفس صورة البوستر، ظهر الفنان أكرم حسني في فيديو ومعه الثنائي حميد الشاعرى وهشام عباس، وكشف مصدر مقرب أن ما يجمعهم تريو غنائي تم الانتهاء من تسجيله بالفعل وسيتم طرحه قريبا.

حميد الشاعري وهشام عباس ينشران نفس الفيديو

يذكر أن الثنائي حميد الشاعري وهشام عباس شاركا الجمهور أيضا بنفس الفيديو الذي نشره أكرم حسني عبر صفحته الخاصة وذلك عبر «إنستجرام».

وكان أكرم حسني شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «مكتوب عليا»، والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم أيتن عامر وهنادي مهنا.