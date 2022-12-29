رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

30 سريرا.. تفاصيل تخصيص مستشفى بجامعة طنطا لعلاج سرطان الأطفال

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
05:10 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
مستشفى علاج سرطان الأطفال بطنطا الجامعي

مستشفى علاج سرطان الأطفال بطنطا الجامعي

أعلن مجلس جامعة طنطا، أمس، برئاسة الدكتور محمود زكي، عن تخصيص مبنى مكون من 4 طوابق، كان يستخدم لاستقبال حالات كورونا خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وإجراء العزل فيه، خلال العامين الماضيين، من أجل علاج مرضى الأطفال المصابين بسرطان الأطفال.

وقال رئيس جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة قرر تخصيص هذا المبنى، المكون من 4 طوابق، ويضم 30 سريرا، ومجهز بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة كافة، لاستقبال أطفالنا المصابين بالسرطان، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا بدون مقابل، بديلا عن فرع مستشفي سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، والتي أغلقت من قبل مؤسسة مستشفي سرطان الأطفال خلال شهر سبتمبر الماضي.

عوامل لوجستية لنقل المبنى داخل المجمع الطبي

واشار «زكي» إلى أن المبنى الحالي جرى اختياره بناء على عدة عوامل، أهمها تواجده داخل المجمع الطبي لمستشفيات طنطا الجامعي، ما يوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية كافة في مكان واحد داخل أسوار المجمع الطبي، لأبناءنا كافة من مرضى السرطان، دون تكبد عناء الانتقال بين أكثر من مكان ومنشأة طبية، مقدما خدمات صحية متميزة دون مقابل.

ولفت إلى أن جميع المنشآت الصحية ومستشفيات الجامعة تتمتع بتغطية كاملة للمرافق المتميزة وشبكات المعلومات التابعة للمشروع الرئاسي للتحول الرقمي للمستشفيات الجامعية، وربطه بمنظومة التأمين الصحي.

وشدد رئيس جامعة طنطا، على أن المستشفي الجديد سيتمتع أيضا بنفس الميزات اللوجيستية لصالح العملية الصحية والمرضي، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه عمليا خارج منشآت الجامعة بمبني مستأجر خارج حدود المجمع الطبي للجامعة.

نقل العمالة إلى المستشفى الجديد 

وأوضح الدكتور محمود زكي، أن الجامعة قررت تعين جميع الأطقم الطبية والعاملين في مستشفى 57357 فرع طنطا، في المبنى الجديد، رغم أنها تمتلك كوادر طبية متميزة في مجال الأورام والسرطان، وسيجرى تحديد موعد افتتاح الصرح الجديد في أسرع وقت ممكن، وإلي أن يحين موعد افتتاح المستشفي الجديد فإن الجامعة تعلن أنها تستقبل كل المرضى بالفعل في مستشفياتها، دون تفرقة أو تمييز، خاصة في مستشفى الأورام الجامعي الذي يستقبل أكثر من 20 ألف حالة سنويا.

اقرأ المزيد:

عضو مجلس أمناء مستشفى 57357 يكشف عن تفاصيل ما يتردد عن تغيير الإدارة ووجود فساد

وزيرة التضامن تزور مستشفى سرطان الأطفال 57357 وتوجه بتقديم 75 مليون جنيه مساعدة

قناة السويس وأزمة مستشفى 57357 في العدد الجديد لمجلة «روز اليوسف»

أحمد السقا يدعم مستشفى 57357: ربنا يقدرني ويقدركم على المساعدة

مستشفى 57357.. «ومن أحياها»
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام