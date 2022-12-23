أحمد السقا يدعم مستشفى 57357: ربنا يقدرني ويقدركم على المساعدة

دعم الفنان أحمد السقا، مستشفى 57357، من خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم المستشفى الخيري في أزمته.

أحمد السقا: أنا أول الداعمين لمستشفى 57357

أحمد السقا قال فى رسالته التي وجَّهها للجمهور عن مستشفى 57357: «أنا مش هتكلم كتير ولا هعمل مقدمة فيها مشاعر ولا إنسانيات، لأن طبيعتنا كمصريين مليئة بالمشاعر والإنسانيات، أنا بخاطب وجدانكم وبخاطب مشاعركم أنقذوا مستشفى 57357، وأنا أول الداعمين، وربنا يقدرني ويقدركم على المساعدة».

يذكر أن الفنان أحمد السقا، كان قد عرض مؤخرا مسرحية «سيدتى الجميلة» فى موسم الرياض، وهي المسرحية التى تم اقتباسها من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو.

مسرحية سيدتي الجميلة يتم تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول «كمال» الذي يبحث عن امرأة جذابة تدعى «صدفة».

«سيدتي الجميلة» قدمها أحمد السقا في موسم الرياض

«سيدتي الجميلة» من المقرر أن يتم تقديمها في القاهرة خلال الأيام المقبلة.