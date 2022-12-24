عضو مجلس أمناء مستشفى 57357 يكشف عن تفاصيل ما يتردد عن تغيير الإدارة ووجود فساد

رد الدكتور عبادة سرحان، عضو مجلس أمناء مستشفى57357، على ما يشاع عن وجود مطالب بتغيير إدارة المستشفى، بعد الأزمة الأخيرة في تمويلها، قائلا: إنه من السابق لأوانه الحديث عن تغيير الإدارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المستشفى يقدم العلاج للمرضى على أعلى مستوى.

وأوضح عضو مجلس أمناء مستشفى57357، أن الإدارة لا علاقة لها بالأزمة الحالية، إذ أنها إدارة منضبطة، وكانت هناك لجان شكلتها الدولة، ولم تثبت أي مخالفات.

وأوضح «سرحان، عضو مجلس أمناء مستشفى57357، أن وزارة التضامن هي المسئولة عن مراقبة مستشفى 57357 وتتابع ما يدور في المستشفى.

ظروف صعبة

وعبر عن فخره، أن يكون في مصر مستشفى مثل 57357، لافتا إلى أن الغني يكون مثل الفقير فيه، لكنه مر بظروف صعبة نتيجة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا.

وحول سبل حل الأزمة الحالية للمستشفى، قال إن تكاتف الشعب المصري مع إدارة المستشفى، هو الحل، حتى تعود كما كانت مفخرة للشعب المصري، لعلاج أبناء مصر دون تحمل العائلات أي مصاريف.

تبرع وزارة التضامن بـ75 مليون جنيه للمستشفى

وفيما يتعلق بتبرع وزارة التضامن بـ75 مليون جنيه للمستشفى، قال: «يا ريت وزارة الصحة تعمل كده، أو تساعد بالعلاج الكيماوي، مناشدا البنوك الوطنية بالمساهمة والتبرع والاضطلاع بالمسئولية المجتمعية".

وعن الأزمة الأخيرة التي واجهت مستشفى 75357، كشف عن أن هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات التي تتردد على المستشفى، ما تبعه زيادة التكلفة، إضافة إلى إنشاء فرع جديد في طنطا.