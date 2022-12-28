نقابة الموسيقيين تخصص شعبة لذوي الهمم بعد حفل قادرون باختلاف

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، تدشين شعبة جديدة خاصة بالمطربين من ذوي الهمم، تحمل اسم «شعبة ذوي الهمم»، وذلك بعد حفل «قادرون باختلاف» الذي شهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل القرار الجديد، وذلك في بيانٍ صحفي، وجاء فيه: «إنه في يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، وبعد ما شاهدته بعيني وسمعته بأذني في الاحتفالية المصرية العظيمة لأبناء وطننا الحبيب من ذوي الهمم (احتفالية قادرون باختلاف)، شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، شكرًا المجلس القومي لذوي الإعاقة، وكافة الجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنساني المشرف، شكراً مصرنا الحبيبه التي أنجبت هذا الزرع الملائكي».

وتابع «الحمد لله أننا قادرون على أن نتخذ أبسط القرارات التي تؤهلنا لأن ننخرط ضمن هذه الملحمة الإنسانية العظيمة (قادرون باختلاف)، وبناء على ذلك قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوى الهمم، وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى (شعبة ذوي الهمم)، داعين الله أن تتزين نقابة المهن الموسيقية بابتساماتهم التي زينت ربوع مصرنا الحبيبة».