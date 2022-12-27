نقابة الموسيقيين تحذر نجل شعبان عبدالرحيم: تقدم محتوى رديء لا يرقى للفكاهة

أصدرَت نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل، بيانًا عبّرت فيه عن رفضها الشديد لأفعال عصام شعبان نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، مشيرة إلى أنَه «يصدر محتوى ردئ المضمون ولا يرقى حتى أن يكون نوعاً من الفكاهة».

بيان نقابة المهن الموسيقية لـ نجل شعبان عبدالرحيم

وصرح مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في بيان رسمي، بأنَّه «تشاور مع أعضاء مجلس الإدارة حول ضرورة استدعاء نجل شعبان عبدالرحيم لتحذيره بالكف عما يفعله على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من حكاياته ومواضيعه، مروراً بما يبثه من فيديوهات تحوي مشاجرات ثم مصالحات علي المقاهي والمطاعم ومقابلات مع الأشخاص بالشارع، وإيهام المجتمع بصناعة محتوي غنائي مع أشخاص لم ولن يحملوا تصريح النقابة حالياً أو مستقبلاً» .

وتابع البيان «الفيديوهات في مجملها محاولات مسفة وسطحية، وللأسف يتمّ تصديرها إلى الرأي العام وكأنهّا نوعاً من أنواع الفنون والغناء ».

تحذير نقابة المهن الموسيقية لنجل شعبان عبدالرحيم

وحذر نقيب الموسيقيين نجل شعبان عبدالرحيم قائلًا، «كفى، توقف فوراً عما تفعله من لهو وإسفاف وتصدير محتوى ردئ المضمون ولا يرقى حتي أن يكون نوعاً من الفكاهة».