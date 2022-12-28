قناة الحياة تنشر فيديو لتحليل رسائل الرئيس باحتفالية «قادرون باختلاف»

نشرت فضائية «الحياة»، بث مباشر لتحليل برنامج «الحياة اليوم»، رسائل الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة.

قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن أول تشريع لصالح حقوق ذوي الهمم، صدر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «محمود»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة قناة الحياة: «بقالي 20 سنة لم يحدث في تاريخ ذوي الإعاقة أنهم يحصلوا على هذا الاهتمام، إلا بوجود الرئيس السيسي، وهذا ليس كلاما، لكن حقائق بصدور أول قانون لحماية ذوي الإعاقة في عهده».

بينما قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، لديهم مواهب مميزة، وأن الأطفال لديهم استجابة سريعة للتعلم، مؤكدة أن ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم، «حلم» أصبح حقيقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها بالبرنامج أن المبادرة تقوم بعمل إعلان عن الاشتراك في الاحتفالية، وذلك من خلال صفحة قادرون باختلاف.