في نقاط.. تعرف على جهود محافظة كفر الشيخ استعدادا لرأس السنة 2023

جهود مكثفة تجريها محافظة كفر الشيخ استعدادا لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 وعيد الميلاد المجيد، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

أهم استعدادات محافظة كفر الشيخ لرأس السنة

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أهم استعدادات محافظة كفر الشيخ لرأس السنة الميلادية 2023 وعيد الميلاد المجيد.

1- رفع درجة الاستعداد القصوى.

2- تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل في محيط الكنائس.

3- شن حملات دورية لمتابعة توافر الخدمات والسلع.

4- عدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

5- إلغاء الإجازات والراحات كافة لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات.

6- المتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

7- رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية.

8- انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

محافظ كفر الشيخ: مستعدون للاحتفال برأس السنة الميلادية 2023

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستعدة للاحتفال برأس السنة الميلادية 2023 وعيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن المحافظة بها 22 كنيسة، منتشرة بمراكز ومدن المحافظة، منها 7 بمركز ومدينة كفر الشيخ، و5 بدسوق، واثنتين بسيدي سالم، و3 بقلين، وكنيسة بكل من «بيلا، والحامول، وبلطيم، والرياض، ومصيف بلطيم».

وقدم المحافظ، التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، معرباً عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.