حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم.. مائل للبرودة في الصباح

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، طقسًا شتويًا معتدلًا بعد تحسن حالة الجو وسطوع الشمس، بالإضافة إلى وجود ارتفاع ضئيل في درجات الحرارة وانعدام فرصة سقوط الأمطار، فضلًا عن استقرار حركة الملاحة البحرية والصيد في مياه البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم، سجلت 19 مئوية للعظمى، والصغرى 12، وسرعة الرياح 3 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس اليوم، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.