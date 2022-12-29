باحث في البيئة لقناة القاهرة الإخبارية: هناك فوضى مناخية.. وتراجع بالاتفاقيات

أكد الدكتور عادل سالمي، الباحث في الدراسات البيئية بباريس، أنه من المتوقع أن يكون مشهد التغيرات المناخية صعبًا، لافتًا إلى وجود فوضى مناخية وفي الحوكمة الدولية، وتراجع في الاتفاقيات.

الكوارث الطبيعية تكاد تتعمم وتبرز من مكان لأخر

وضرب «سالمي» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مثلًا بالحرائق وذوبان الجليد والكوارث الطبيعية وانتشار الثلوج، معتبرًا أن هذه الكوارث الطبيعية تكاد تتعمم وتبرز من مكان لأخر.

وأعرب الباحث في الدراسات البيئية بباريس، عن تفائله بسبب اهتمام الجميع بقضية المناخ، باعتبار أن كل القضايا لها أكثر من خطة، ولها خطط بديلة عدا قضية المناخ، التي ليس لها إلا خطة واحدة فقط.

فوضى المناخ ليست في صالح صالح صُناع القرار في العالم

وأشار الدكتور عادل سالمي، إلى أن كوارث التغيرات المناخية لا تخدم الحكام وتجبر الجميع اليوم على اتخاذ سياسات، والتعاون من أجل ايجاد حلول، مؤكدً أن الأزمات هي التي تفرض الحلول.

وشدد على أن الأزمة المناخية ثقيلة، مشبهًا الأزمة بالحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن فوضى المناخ ليست في صالح الأزمة الدولية، ولا في صالح صُناع القرار في العالم.