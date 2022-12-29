أستاذ علم جراثيم لقناة القاهرة الإخبارية: اللقاحات تعمل بشكل جيد وتمنع العوارض الخطيرة

أكد الدكتور محمود حلبلب، أستاذ علم الجراثيم، أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين.

إيطاليا اكتشفت أكثر من 60 حالة إيجابية على أحد الطائرات

وأوضح «حلبلب» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بيشتو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ايطاليا اكتشفت أكثر من 60 حالة ايجابية الاصابة بفيروس كورونا على أحد الطائرات، مشددًا على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر.

وأشار أستاذ علم الجراثيم، إلى أن شعوب هذه البلاد ملقحة بشكل كبير، لافتًا إلى اصابة 90% من سكان العالم بالفيروس، ولديهم مناعة ضده.

وشدد الدكتور محمود حلبلب، على أنه لا يوجد لقاح يقاوم كل تحورات كورونا، مشيرًا إلى أن الفيروس يتحور بسرعة الآن، لافتًا إلى أن متحور أوميكرون لديه 500 سلالة الآن متفرعة منه.

القاحات تعمل بشكل جيد وتمنع من العوارض والوفيات

وأكد «حلبلب» أن اللقاحات تعمل بشكل جيد حتى الآن وتمنع من العوارض الخطيرة والوفيات، معتبرًا أن المشكلة في اللقاحات أن المناعة تتلاشى مع الوقت، لافتا إلى أهمية إعطاء جرعات معززة لتذكير جهاز المناعة.

وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضبط الحدود، وعدم قدوم حالات من الصين بشكل خاص لتفادي سلالة جديدة أو أي شيء قد يحدث من الصين.