الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في 6 أشهر.. وتوقعات بمزيد من الهبوط

تراجع الذهب إلى نحو 1810 دولارًا للأوقية اليوم، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عند 1833 دولارًا في الجلسة السابقة، متأثرًا بارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات بمزيد من التراجع.

رفع سعر الفائدة

كان المستثمرون قلقين من أنّ إعادة فتح الصين ستضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي، ما يرفع عائدات السندات العالمية مع الضغط على الأسهم والأصول الأخرى الخطرة، كما أثرت النظرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على المعدن، حيث رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر اعتدالًا في اجتماعه في ديسمبر، لكنه أشار إلى أنّ سعر الفائدة النهائي قد يصل إلى 5.1% العام المقبل، أعلى مما توقعته الأسواق.

أدنى أسعار للإنفاق الشخصي

في الوقت ذاته، أظهرت أحدث البيانات أنّ أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر عند 4.7% على أساس سنوي في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق.

توقعات بتراجع الذهب عالميا

تاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020، ويُتوقع تداول الذهب عند 1776.05 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1711.32 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

ومحليا، سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم، 1,834 جنيه، وعيار الذهب 21 الأكثر مبيعا 1,605 جنيه، وعيار 18 بـ1,376 جنيه، وعيار 14 النحاسي 1070 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) سعر 12,840 جنيه.