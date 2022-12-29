اقتراب أعياد الميلاد يشعل أسعار الذهب عالميا بعد تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمية صعودا بنسبة 0.29% عالميا، ليصل سعر الأوقية إلى 1798.20 دولارًا، بعد أن تراجع الدولار على خلفية استمرار تباطؤ وتيرة التضخم.

تراجع الدولار يدعم بورصات الذهب العالمية

ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأداء الأسواق العالمية، الصادرة عن البنك المركزي المصري للفترة من 16 إلى 23 ديسمبر 2022، فقد خسر المعدن الأصفر مكاسبه على مدار جلستي الثلاثاء والجمعة فقط، مقابل مواصلته جني المكاسب خلال باقي جلسات الأسبوع.

وأوضحت النشرة الأسبوعية، أنَّ تراجع العملة الأمريكية دعم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، بجانب توقعات وصول التضخم ذروته زيادة الطلب على الأصول التي لا تدر عائد.

وتباطئت حركة التداولات الأسبوعية لأسعار الذهب على مدار جلسات الشهر الحالي، لتبقى الأسعار دون تغيير تقريبًا، ليرجع محللي الأسواق ضعف التداول إلى العطلات الرسمية بأعياد الميلاد أو الكريسماس.

أسعار النفط العالمية

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنسبة 6.2% لتنهي تداولات الأسبوع عند 83.92 دولار للبرميل، أي أعلى بشكل هامشي من مستوياتها قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وأرجعت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري، عن أداء الأسواق العالمية، ذلك الصعود لـ سعر برميل النفط، إلى تصاعد المخاوف تجاه إنتاج النفط، وذلك بعد أن هددت روسيا بأنها ستنتقم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع (G-7)، بالإضافة إلى درجات الحرارة المنخفضة في الولايات المتحدة التي دفعت العديد من مصافي التكرير إلى الإغلاق.

كما أشارت إلى تحقيق أسعار النفط مكاسب بنسبة 3.63% خلال جلسة تداول الجمعة بعد أن حذرت روسيا من نيتها تخفيض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميًا ردًا على العقوبات المفروضة على صادرات البلاد.

وفي أقصى شرق العالم، تسببت التطورات التي تشهدها الصين في ارتفاع أسعار النفط أيضًا على خلفية تقييم المتداولون بدء الحكومة في الغاء سياسة «صفر كوفيد»، رغم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.