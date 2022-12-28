انخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم.. وصل إلى أقل سعر 

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، انخفاض جديد في الأسعار خلال التعاملات المسائية في الأسواق، ليواصل سلسلة الانخفاضات، التي تمت في السوق خلال الأيام القليلة الماضية، ويسجل الذهب عيار 21 رقم قياسي في الانخفاض، بوصوله إلى 1565 جنيها للجرام في الأسواق، بانخفاض 20 جنيها عن أسعار التعاملات أمس، ما يجعلها فرصة للشراء مجددا.

يقول مجدي نعيم كيرلس، عضو شعبة تجار المجوهرات والمصوغات في الإسكندرية، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، شهد انخفاضا جديدا، ووصل إلى أقل سعر منذ موجة الارتفاع الماضية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أضاف كيرلس لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب اليوم في مصر، واحدة وفقا لشاشة الأسعار، إذ بلغ سعر جرام الذهب 21 بقيمة 1565 جنيها للجرام الواحد، فيما يخص البيع، بينما بلغ سعر الشراء 1545 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وأوضح أن جرام الذهب 18، أو ما يسمى الذهب الإفرنجي سجل سجل 1341 جنيها للجرام الواحد، لافتا إلى أن سعر البيع من العميل للتاجر يقل بقرابة 1% عن سعر الشراء من التاجر، حيث بلغ سعر الشراء لجرام 18 اليوم 1324 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

ولفت إلى أن سعر الذهب عيار 24 بلغ 1788 جنيها في الجرام لعملية البيع، فيما بلغ سعر الشراء من العميل 1765 جنيها.