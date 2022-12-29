افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين في 2023.. مليون سائح و2000 وظيفة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، افتتاح مشروع التجلي الأعظم خلال عام 2023، والذي يعد أكبر مشروع تشهده سانت كاترين في تاريخها، مشيراً إلى أن المشروعات التي يُجرى تنفيذها تهدف لتحقيق نقلة حضارية وثقافية وزيادة معدل الحركة السياحية.

مشروع التجلي الأعظم

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «التجلي الأعظم» هو مشروع قومي بالدرجة الأولى يهدف لإحياء مدينة التجلي، ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل لأبناء سيناء بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما يحافظ على هوية المدينة السياحية البيئية لأنها تقع ضمن محمية سانت كاترين.

وأضاف أن «التجلي الأعظم» يضم 14 مشروعا قوميا بهدف جذب مليون سائح سنويا إلى المدينة، وكل مشروع يختلف عن الآخر، لكن الهدف من إقامتها واحد وهو مضاعفة قاصدي المدينة للاستمتاع بما تحويه من كنوز وآثار ليس لها مثيل في العالم.

المشروعات القومية

وذكر «فودة»، أن المشروعات القومية في سانت كاترين عام 2023 عبارة عن:

１- الفندق الجبلي بطاقة 180 غرفة سياحية.

２- مركز الزوار.

３- مجمع خدمات المستثمرين والمواطنين والمجمع الشرطي.

４- إنشاء مجلس مدينة ذكي.

５- تطوير مدخل دير سانت كاترين بطول 1.5 كيلو متر.

６- إنشاء 558 وحدة سكنية في منطقة الزيتونة.

７- تطوير مطار سانت كاترين وإطالة ممر الطائرات بطول 3 آلاف متر، وإنشاء جراج جديد لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد، وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة.

８- النزل البيئي وهو فندق بيئي جديد يقع في امتداد بمنطقة وادي الراحة بسعة 216 غرفة.

９- إنشاء الحديقة الصحراوية بمحاذاة سفح الجبل، وممشى درب موسى ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي.

10- ازدواج طريق سانت كاترين وادي فيران، بطول 80 كيلو متر لتنشيط السياحة الداخلية.