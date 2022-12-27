استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

يحافظ سعر الدولار على نفس قيمتة السعرية أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية والعربية والأجنبية الموجودة بالقطاع المصرفي المصري، بالنسبة لعمليات البيع والشراء، في ظل ترقب مستمر من جانب رجال المال والأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب.

سعر الدولار الآن في مصر

ترصد «الوطن» سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه، في عدد من البنوك العاملة داخل مصر، وفقا للتحديثات الصباحية للبنوك على المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار فى بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي وقناة السويس

سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.

فى بنك قناة السويس استقر عند 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بلغ سعر الدولار الآن.

سعر الدولار فى بنكي مصر والاهلي

حافظ سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر، على استقراره عند نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالمصرف المتحد عند 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع،

فى بنك CIB بلغ نحو 24.68 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع، هو بلغ سعر الدولار الآن.