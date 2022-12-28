سعر صرف الدولار أمام الجنية اليوم في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار الأمريكي اليوم على نفس قيمته أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، خاصة البنوك الحكومية وعلى رأسها بنكي مصر والأهلي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، آخر ما استقرت عليه أسعار العملات الأجنبية في مصر، خاصة سعر الدولار مقابل الجنيه، الذي يمثل أهمية لدى التجار والمستورين، وذلك داخل عدد من البنوك، وفقا للتحديثات الصباحية على المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار في المصرف المتحد وبنك cib

حافظ سعر الدولار على قيمته السعرية في المصرف المتحد عند 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي وبنك مصر، استقر عند نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، وفى بنك CIB بلغ سعره 24.68 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس استقر عند 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بلغ سعر الدولار الآن.