حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة بالشرابية 4 أيام على ذمة التحقيق

خضعت المتهمة في قضية سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بالقاهرة لجلسة تحقيق للأدلاء بأقوالها في التهم المنسوبة إليها، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهمة مقيمة في منطقة الشرابية بالقاهرة، ذهبت إلى سيدة مسنّة في الشقة محل سكنها وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها، على سبيل الأمانة، لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات.

وأضافت التحقيقات، أنّ المتهمة اعترفت بأنّها عقب عودتها مرة أخرى دخلت إلى الشقة عُنوة، وتعدت على المسنة بالضرب، واستولت على بعض المشغولات ذهبية كرها عنها، ولاذت بالفرار، وأحدثت إصابتها بسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

الموقف القانوني المتوقع علي المتهمة

شرح المحامي محمود عبدالله، تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات المصري حسبما ذكرت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة المتهم مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات».

وأشار «عبدالله»، إلى أنّ الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.