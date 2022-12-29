مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بحدائق القبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق السادس في حدائق القبة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للمتوفي وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار بوصول شاب جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة ادعاء السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف خارجي وكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

التحريات: سقط من الطابق السادس

وكشفت التحريات أن المتوفي سقط من الطابق السادس وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضرا وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.