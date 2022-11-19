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مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بالوايلي

كتب:

خالد فهمي ومحمد سعيد الشماع
02:37 م | السبت 19 نوفمبر 2022
جثة ــ صورة تعبيرية

جثة ــ صورة تعبيرية

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها؛ لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

التصريح بدفن جثمان الشاب

وصرحت النيابة بالدفن وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها كما قررت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا بتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي بلاغا يفيد بسقوط شاب من الطابق السادس في دائرة قسم الشرطة ومصرعه علي الفور، وفور الانتقال أجهزة إلى مكان الواقعة تبين العثور على جثة شاب يدعى «ع. م» وهو في العقد الرابع من العمر، وبعد الفحص تبين ارتداؤه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين أيضًا إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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