أسعار عمرة رجب والبرامج المتاحة للمعتمرين.. تبدأ من 30 ألف جنيه

كشف باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عن أسعار عمرة شهر رجب المقبل في ظل رغبة الكثيرين لمعرفة أسعار العمرة في الأشهر الحرم، لقضاء أوقات مميزة في المملكة العربية السعودية وبيت الله الحرام.

وقال باسل السيسي إن أسعار عمرة شهر رجب لعام 1444 هجرية تبدأ من 30 ألف جنيه للفرد الواحد.

أسعار عمرة رجب 2023

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن برامج وأسعار العمرة تختلف حسب مواعيد السفر ومدة البرنامج فتبدأ من 30 ألفا وتصل إلى 50 و70 ألفا في بعض الفنادق الخمس نجوم.

وأوضح باسل أن أقل سعر للعمرة في تلك الفترة سيكون على مدار 14 ليلة فقط، وخط السير (قاهرة / جدة / قاهرة) والتسكين رباعي.

وأشار إلى أن 35 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يومًا وخط السير (قاهرة / جدة / قاهرة) والتسكين ثلاثي، بينما البرنامج الذي يصل إلى 50 ألف جنيه سيكون التسكين فيه ثنائيا، ويمكن أخذ غرفة بمفردك في فنادق الخمس نجوم وهذا سيكون له مبالغ إضافية.

برنامج رحلة العمرة

1- تأشيرة دخول المملكة والسفر وتذكرة الطيران.

2- يكون لديك مشرف متخصص لمرافقة المعتمرين وإرشادهم خلال رحلة العمرة.

3 - توفير الانتقالات الداخلية بالمملكة على حساب الشركة التابع لها بأتوبيسات حديثة مكيفة.

4 - زيارة المزارات بالمدينة المنورة.​