شركات السياحة: المواطنون حجزوا عمرة رجب.. وبدء الرحلات قبل نهاية الشهر

قالت إيمان سامي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن المواطنين حجزوا غالبية برامج عمرة شهر رجب، خاصة أن الحصة المخصصة من تأشيرات العمرة للمصريين خلال هذا الشهر تبلغ نحو 20 ألف تأشيرة، وهو رقم ضئيل للغاية إذا ما قورن بعدد المعتمرين المصريين خلال شهر رجب قبل جائحة كورونا.

الشركات تبدأ تسيير رحلات العمرة

ذكرت «سامي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام ستبدأ في تسيير رحلات عمرة رجب، خلال شهر مارس المقبل، فيما ستسير أعداد قليلة من الشركات رحلاتها خلال الأيام الأخيرة من شهر فبراير الجاري.

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وأضافت أن آلية تشغيل رحلات العمرة لهذا العام منحت شركات السياحة الفرصة لتسيير رحلات عمرة رجب خلال شهر شعبان، بسبب تأخر إجراءات بدء موسم العمرة، كما منحت أيضا الشركات الحق في دمج حصتها من تأشيرات العمرة خلال شهري رجب وشعبان بحصة واحدة، شريطة أن يعود كافة المعتمرين المسافرين بالحصة المدمجة قبل بداية شهر رمضان.

أسعار رحلات العمرة

أوضحت عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن غالبية شركات السياحة اتجهت هذا العام لتنظيم برامج العمرة فئة 4 و5 نجوم، وأن أسعار برامج العمرة الاقتصادية لهذا العام لن تقل عن 32 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة 5 نجوم من 44 ألف جنيه، لافتة إلى أن قلة أعداد تأشيرات العمرة كانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البرامج.

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ومن جانبه، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه من الطبيعي أن يتم حجز كافة رحلات العمرة خلال شهر رجب، خاصة أن عدد التأشيرات المخصصة له 20 ألف تأشيرة، وهو العدد الذى كانت تسيره الشركات في يوم واحد قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى ان شركات السياحة تعتبر موسم العمرة هذا العام بداية العودة للعمل بعد التوقف عامين عن تنظيم الرحلات بسبب كورونا.