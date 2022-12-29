انكسار الشبورة المائية بطرق كفر الشيخ والعظمى تسجل 20 مئوية

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، انكسار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، خاصة الطريق الدولي الساحلي الذي يربط المحافظة بالعديد من المحافظات، لتسطع أشعة الشمس ويسود طقس لطيف.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم، سجلت 20 مئوية للعظمى، والصغرى 12، وسرعة الرياح 3 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 0.5 إلى 1 متر.

وانتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.