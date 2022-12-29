مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

صرّحت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بدفن مهندس لقي مصرعه في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، فيما أصيب 3 آخرون.

حادث تصادم على الطريق الزراعي

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد وقوع حادث تصادم ووقوع مُتوف ومصابين على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «محمود ا ع»، 48 عامًا، مهندس، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بسيارة أخرى ملاكي قيادة «محمد ا م ع» 57 سنة، سائق ويقيم دائرة محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة كلٍ من قائد السيارة الثانية، بكسر في اليد اليُمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ونجله «عبد الله م ا م»، 23 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بكسر بالكتف الأيسر، و«عبد الله ب م ا» 28 سنة، عامل، ويقيم بدائرة قنا، جرح بالشفة السفلى وكدمات متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة الثانية.